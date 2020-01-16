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16.01.2020

Hakkari'den acı haber: İki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu ve yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandığı bildirildi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



HAKKARİ'DE ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi'nin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Şehit Kaplan'ın cenazesi Mersin'e, şehit Miyanyedi'nin cenazesi de Zonguldak'a uğurlanmak üzere Van gönderildi.

Törene Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Durmaz Demirayak, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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