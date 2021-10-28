Hakkari’de kazada şehit düşen askere veda!

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı. 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli Karayolu'nda meydana geldi. Devrilen araçta bulunan askerlerden piyade sözleşmeli er Ebubekir Sel şehit oldu. Yaralanan iki asker ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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