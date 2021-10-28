28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hakkari’de kazada şehit düşen askere veda!

Hakkari’de kazada şehit düşen askere veda!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2021 09:33
Güncelleme:28.10.2021 09:34
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı. 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli Karayolu'nda meydana geldi. Devrilen araçta bulunan askerlerden piyade sözleşmeli er Ebubekir Sel şehit oldu. Yaralanan iki asker ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Turuncu kategorideki terörist teslim oldu
Turuncu kategorideki terörist teslim oldu
29 Ekim öncesi dev terör operasyonu!
29 Ekim öncesi dev terör operasyonu!
Emekli maaşını artırma formülü
Emekli maaşını artırma formülü
HDP’li Gergerlioğlu haddini aştı!
HDP'li Gergerlioğlu haddini aştı!
İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?
İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?
Şehit düşen askere veda!
Şehit düşen askere veda!
MSB’den flaş F35 açıklaması!
MSB'den flaş F35 açıklaması!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
İBB sözcüsüne proje tepkisi
İBB sözcüsüne proje tepkisi
Muhalefet ders alır mı? İşte rakamlarla gerçekler
Muhalefet ders alır mı? İşte rakamlarla gerçekler
CHP’li Çanakkale Belediyesi etkinliğinde ezana büyük saygısızlık
CHP'li Çanakkale Belediyesi etkinliğinde ezana büyük saygısızlık
Muz akımı ile ilgili flaş açıklama
"Muz" akımı ile ilgili flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster