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Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Yüksekova'dan ilk görüntüler geldi

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Giriş: 11.02.2024 08:24
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'de sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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