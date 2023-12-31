31 Aralık 2023, Pazar
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Hakkari Valisi A Haber'de son durumu açıkladı: Bir olumsuzluk bildirilmemiştir
Hakkari Valiliğince, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.