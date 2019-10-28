28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.10.2019

Hakkari Dağlıca'da bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı. Korkmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Korkmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hakkari Dağlıca'da bir asker şehit oldu
Hakkari Dağlıca'da bir asker şehit oldu
Terör örgütü YPG'nin sonraki hedefi ne?
Terör örgütü YPG'nin sonraki hedefi ne?
MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu
MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu
Sözcü yazarlarına FETÖ davası
Sözcü yazarlarına FETÖ davası
İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
Avrupa'nın göbeğinde kalleş saldırı!
Avrupa'nın göbeğinde kalleş saldırı!
Stratejik ortaklar aynı hassasiyeti göstermeli
"Stratejik ortaklar aynı hassasiyeti göstermeli"
YPG'li teröristlerin şeytani tuzakları...
YPG'li teröristlerin şeytani tuzakları...
Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Bağdadi operasyonunun şifreleri neler?
Bağdadi operasyonunun şifreleri neler?
Bakan Soylu'dan Çukur dizisiyle ilgili flaş çıkış
Bakan Soylu'dan Çukur dizisiyle ilgili flaş çıkış
Şehit Erdoğan Türkel için tören düzenlendi
Şehit Erdoğan Türkel için tören düzenlendi
Daha Fazla Video Göster