Hakkari Dağlıca'da bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı. Korkmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Korkmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu.