Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Londra'da dün yapılan Ukrayna konulu konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ilk kez görüştü. Kritik temasta 5 önemli konunun masaya yatırıldığı öğrenilirken, dünya basını görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Dış basında yer alan haberlerde Fidan hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.