22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Hakan Fidan-Blinken görüşmesini dünya manşete taşıdı! Masada 5 konu: Fidan hakkında çarpıcı değerlendirme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2023 10:58
Londra'da dün yapılan Ukrayna konulu konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ilk kez görüştü. Kritik temasta 5 önemli konunun masaya yatırıldığı öğrenilirken, dünya basını görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Dış basında yer alan haberlerde Fidan hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Yağışlar barajlara can suyu oluyor!
Yağışlar barajlara can suyu oluyor!
Fidan-Blinken görüşmesini dünya gündeminde
Fidan-Blinken görüşmesini dünya gündeminde
Astana’da 4’lü Suriye zirvesi
Astana'da 4'lü Suriye zirvesi
Parti içi muhalefetin planı ne?
Parti içi muhalefetin planı ne?
Soyer’den zehir zemberek sözler
Soyer’den zehir zemberek sözler
Kutsal topraklarda çocuklara kreş imkanı
Kutsal topraklarda çocuklara kreş imkanı
KKTC’den Rum kesimine EOKA tepkisi
KKTC'den Rum kesimine "EOKA" tepkisi
Bakan yardımcıları belli oldu
Bakan yardımcıları belli oldu
ABD’li Flake’den ’U’ dönüşü! Türkiye’ye övgü...
ABD’li Flake'den 'U' dönüşü! Türkiye'ye övgü...
CHP’de kafalar bir dünya! Yarkadaş’tan itiraf...
CHP'de kafalar bir dünya! Yarkadaş'tan itiraf...
Yerel seçimlerde İstanbul Ankara kaybedilecek!
"Yerel seçimlerde İstanbul Ankara kaybedilecek!"
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Daha Fazla Video Göster