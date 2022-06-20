20 Haziran 2022, Pazartesi
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Hak sahipleri evlerine kavuşuyor! 844 konut ve iş yeri kura ile belirleniyor
Son dakika haberine göre: Hak sahipleri evlerine kavuşuyor. İstanbul'un Gaziosmanpaşa’da 844 konut ve iş yerinin sahipleri kura ile belirlendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta değerlendirdi. Usta, “Biz de kura çekenler kadar heyecanlıyız. Onlar için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.