Hak sahipleri evlerine kavuşuyor! 844 konut ve iş yeri kura ile belirleniyor

Son dakika haberine göre: Hak sahipleri evlerine kavuşuyor. İstanbul'un Gaziosmanpaşa’da 844 konut ve iş yerinin sahipleri kura ile belirlendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta değerlendirdi. Usta, “Biz de kura çekenler kadar heyecanlıyız. Onlar için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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