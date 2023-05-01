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HAK-İŞ 1 Mayıs'ı deprem bölgesi  Kahramanmaraş'ta kutluyor

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 10:33
HAK-İŞ bu yıl 1 Emek ve Dayanışma Günü’nü Kahramanmaraş'ta "Emeğin Evrensel Gücü" temasıyla kutluyor. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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