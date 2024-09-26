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Haiti Devlet Başkanı BM kürsüsünde sürahiyle su içti!

Haiti Devlet Başkanı BM kürsüsünde sürahiyle su içti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 23:55
Haiti Devlet Başkanı Ariel Henry, Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında sürahiden su içmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Haiti Devlet Başkan BM kürsüsünde sürahiyle su içti!
Haiti Devlet Başkan BM kürsüsünde sürahiyle su içti!
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