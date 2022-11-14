15 Kasım 2022, Salı
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Hain saldırı sonrası İstiklal Caddesi Türk bayrakları ile donatıldı
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda bombayı bırakan terörist yakalandı. Suriye uyruklu kadın teröristin PKK/PYD tarafından özel olarak yetiştirildiği belirtildi. İstiklal Caddesi hain saldırı sonrası bayraklarla donatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.