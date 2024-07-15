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Hain darbe girişiminin 8. yılı! 15 Temmuz’da İzmir Çiğli’de neler yaşandı?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 15.07.2024 08:56
İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kilit noktalardan biri oldu. O gece suikast timini Çiğli Üssü'nden yola çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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