Hain darbe girişiminin 8. yılı! 15 Temmuz’da İzmir Çiğli’de neler yaşandı?

İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kilit noktalardan biri oldu. O gece suikast timini Çiğli Üssü'nden yola çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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