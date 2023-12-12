Haham Weiss A Haber’e konuştu: İsrail’in katliamını onaylamıyoruz

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Yisroel Dovid Weiss A Haber'e konuştu, İsrail'in Gazze katliamına tepki gösterdi, "Filistin halkı için ağlıyoruz" dedi. Weiss, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yalancı ve kötü bir suçlu olduğunu da söyledi.

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