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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Kar ve buzlanmaya dikkat

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 08:48
İstanbul’da birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bir yandan da sürücülerin dikkat etmesi gereken kar ve buzlanma uyarıları var. Tedbirsiz yola çıkan sürücüler kazalara neden oluyor. Megakentte son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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