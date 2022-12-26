Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Kar ve buzlanmaya dikkat

İstanbul’da birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bir yandan da sürücülerin dikkat etmesi gereken kar ve buzlanma uyarıları var. Tedbirsiz yola çıkan sürücüler kazalara neden oluyor. Megakentte son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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