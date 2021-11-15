Haftanın ilk günü İstanbullular işe geç kaldı! CHP İBB bilgilendirme yapmadı vatandaş isyan etti: Bu çok büyük bir ayıp

İki yıldır toplu taşıma araçlarıyla sorun yaşayan İstanbullular, zor günler geçiriyor. Her gün bir kaza ya da arıza haberiyle güne başlayan vatandaşlar bugün de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle işlerine geç kaldılar.