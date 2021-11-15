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Haftanın ilk günü İstanbullular işe geç kaldı! CHP İBB bilgilendirme yapmadı vatandaş isyan etti: Bu çok büyük bir ayıp

DHA
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Giriş: 15.11.2021 12:08
İki yıldır toplu taşıma araçlarıyla sorun yaşayan İstanbullular, zor günler geçiriyor. Her gün bir kaza ya da arıza haberiyle güne başlayan vatandaşlar bugün de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle işlerine geç kaldılar.
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