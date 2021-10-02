02 Ekim 2021, Cumartesi
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Haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte il il son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayısının olduğu haritayı paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.