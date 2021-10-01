01 Ekim 2021, Cuma
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Hafta sonu öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik durma noktasına geldi. Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.30 itibarıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.
İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.
Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.