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Hafta sonu öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

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Giriş: 01.10.2021 17:15
İstanbul'da hafta sonu öncesi trafik durma noktasına geldi. Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.30 itibarıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.

Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

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