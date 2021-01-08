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Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik kilit!
Son dakika haberine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 67 olarak ölçüldü.