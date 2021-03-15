Hafta sonu kısıtlaması geri mi dönüyor? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Gözler kabine toplantısında!

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin risk durumu gösteren koronavirüs haritası bugün yeni şeklini alacak. Peki hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Tüm bu soruların yanıtları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısından sonra yanıt bulacak. Kabinenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Lami Ayhan detayları aktardı.