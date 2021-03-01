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Hafta sonu kısıtlamaları o illerde kaldırıldı! Kafe ve restoranlar açılıyor! Yüz yüze eğitime kademeli geçiş... Başkan Erdoğan duyurdu

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Giriş: 01.03.2021 21:03
Güncelleme:01.03.2021 21:06
Koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında ‘yerinde karar’ döneminin ilk kabine toplantısından çıkacak kararlar tüm Türkiye'de merak edilirken konuya ilişkin Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan hangi illerde kafe ve restoranların açılacağını duyururken, sürece dair bilgiler verdi. Erdoğan ayrıca düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalkacak? Halı sahalar açılacak mı? Düğünler yapılabilecek mi? İşte Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası flaş açıklamaları...
Hafta sonu kısıtlamaları o illerde kaldırıldı! Kafe ve restoranlar açılıyor! Yüz yüze eğitime kademeli geçiş... Başkan Erdoğan duyurdu
Hafta sonu kısıtlamaları o illerde kaldırıldı! Kafe ve restoranlar açılıyor! Yüz yüze eğitime kademeli geçiş... Başkan Erdoğan duyurdu
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