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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Marmara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 16:54
Türkiye Batı bölgelerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yağışlar nerede etkili olacak? Yurdun hangi bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor? Havanın notlarını A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Meteoroloji hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci aktardı.
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