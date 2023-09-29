29 Eylül 2023, Cuma
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Marmara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Türkiye Batı bölgelerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yağışlar nerede etkili olacak? Yurdun hangi bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor? Havanın notlarını A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Meteoroloji hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci aktardı.