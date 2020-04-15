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Hafta sonu bakkallar açık olacak mı? TESK Başkanı Bendevi Palandöken açıkladı | Video
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu, hafta sonu (17-19 Nisan) 31 ilde yeniden uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkalların açık olması önerisinde bulundu. Bu öneriye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de destek geldi. Cemiyet İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya başvurdu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken öneriye dair son gelişmeleri A Haber ekranlarına değerlendirdi.
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