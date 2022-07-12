Hafriyat alanında mahsur kalan kamyon ve TIR'lar çıkarıldı mı?

Aşırı yağışların ardından Bağcılar'da bir şantiyede 11 kamyon ve 4 iş makinesi su altında kaldı. Araçlarda yaklaşık 2 milyon liralık zarar oluştu. Su altında kalan kamyonları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

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