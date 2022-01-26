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Hadımköy’de yollar neden açılmadı? Park halindeki araçlar ne olacak?

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 13:16
İki gün geçti ama İstanbul Hadımköy'de kar çilesi sürüyor. Yollar hala kapalı. Yüzlerce araç yol kenarlarında. Çalışmalar iki gün sonra başladı. İBB yolları açamayınca bakanlık çalışma başlattı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şunları söyledi:

- Pazartesi günü saat 4'ten beri buradayız. Eve hiç gidemedik arabada yatıp kalktık. Yakında benzinlik var ihtiyaçlarımızı orada gideriyoruz. Polisler yolu açmak için uğraşıyor. Araçları bırakan sürücüler sorun oldu.

-Ekrem İmamoğlu'nun asaleti bu. Görüyorsunuz yapacak bir şey yok. Ben buradan Esenyurt'a 16 km yol yürüdüm, Ekrem İmamoğlu balıkçıda rakı/balık yapıyor. Çok mu açıktın? Otur AKOM'da bir şeyler ye. Ekip buraya nasıl gelecek. Burada hiçbir çalışma yok. Burada insanlar mağdur ve ne yapacağını bilmiyor.

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