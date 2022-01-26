Hadımköy’de yollar neden açılmadı? Park halindeki araçlar ne olacak?

İki gün geçti ama İstanbul Hadımköy'de kar çilesi sürüyor. Yollar hala kapalı. Yüzlerce araç yol kenarlarında. Çalışmalar iki gün sonra başladı. İBB yolları açamayınca bakanlık çalışma başlattı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şunları söyledi:

- Pazartesi günü saat 4'ten beri buradayız. Eve hiç gidemedik arabada yatıp kalktık. Yakında benzinlik var ihtiyaçlarımızı orada gideriyoruz. Polisler yolu açmak için uğraşıyor. Araçları bırakan sürücüler sorun oldu.

-Ekrem İmamoğlu'nun asaleti bu. Görüyorsunuz yapacak bir şey yok. Ben buradan Esenyurt'a 16 km yol yürüdüm, Ekrem İmamoğlu balıkçıda rakı/balık yapıyor. Çok mu açıktın? Otur AKOM'da bir şeyler ye. Ekip buraya nasıl gelecek. Burada hiçbir çalışma yok. Burada insanlar mağdur ve ne yapacağını bilmiyor.