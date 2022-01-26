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Hadımköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İHA
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Giriş: 26.01.2022 10:40
İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının ardından Esenyurt gişeler mevki Tem bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik oluştu. Hadımköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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