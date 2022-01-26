26 Ocak 2022, Çarşamba
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Hadımköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının ardından Esenyurt gişeler mevki Tem bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik oluştu. Hadımköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.