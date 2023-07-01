01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hacılar veda ediyor! Kabe’ye hüzünlü veda

Hacılar veda ediyor! Kabe’ye hüzünlü veda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2023 20:37
Güncelleme:01.07.2023 20:37
Yaklaşık 2 buçuk milyon hacı, artık Kabe'ye veda ediyor. Kurban Bayramı’nın son gününde, milyonlarca hacıda bugün kutsal topraklardan ayrılmanın hüznü vardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hacılar veda ediyor!
Hacılar veda ediyor!
Körfez’in gerdanlığı 7 yaşında
Körfez'in gerdanlığı 7 yaşında
Macron demir yumruklu diktatör
"Macron demir yumruklu diktatör"
CHP’den Öcalan’ın öven Yanardağ’a ziyaret!
CHP'den Öcalan'ın öven Yanardağ'a ziyaret!
CHP’li 2 isimden İmamoğlu’na tepki
CHP’li 2 isimden İmamoğlu’na tepki
Koalisyon ortaklarından tam destek!
Koalisyon ortaklarından tam destek!
Tatilciler dönüşe geçti!
Tatilciler dönüşe geçti!
Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan!
Türkiye’nin sağlık filosuna yeni kan!
Memura ne kadar zam yapılacak?
Memura ne kadar zam yapılacak?
Fransa’da iç savaş mı?
Fransa’da iç savaş mı?
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber’de
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber'de
Akrabaları Başkan Erdoğan’ı anlattı
Akrabaları Başkan Erdoğan'ı anlattı
Daha Fazla Video Göster