Hacılar veda ediyor! Kabe’ye hüzünlü veda

Yaklaşık 2 buçuk milyon hacı, artık Kabe'ye veda ediyor. Kurban Bayramı’nın son gününde, milyonlarca hacıda bugün kutsal topraklardan ayrılmanın hüznü vardı.

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