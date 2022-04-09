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Hacer Foggo’nun derneğini ABD fonluyor! Hacer Foggo CHP’den vekil adayı olmuştu

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 16:27
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumunda birlikte açıklama yaptığı Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, siyasetçi kimliğinin olmadığını ima etse de Hacer Foggo genel seçimlerde CHP'den İstabul İkinci Bölge Milletvekili adayı olmuştu. Foggo, partinin Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde koordinatörlük görevine de devam ediyor.
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