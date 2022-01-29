29 Ocak 2022, Cumartesi
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Hablemitoğlu'nun kitabını basan yayıncı Hayri Bildik: Hayatım altüst oldu
2002 yılında suikast sonucu öldürülen tarihçi-yazar Necip Hablemitoğlu'nun FETÖ elebaşı Gülen hakkında yazdığı 'Köstebek' kitabının yayıncısı Hayri Bildik, cinayet zanlısının Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili konuştu. Hayri Bildik, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahkeme çağırırsa ben de seve seve yaşadıklarımı anlatırım" dedi. Bildik, 'Köstebek' kitabını yayınladıktan sonra hayatının altüst olduğunu söyledi.