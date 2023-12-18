18 Aralık 2023, Pazartesi
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Hablemitoğlu suikastının üzerinden 21 yıl geçti! Suikastın sır perdesi aralanıyor
Ankara'da 21 yıl önce öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturma sürüyor. Suikastın faillerinden biri olan emekli albay Levent Göktaş, Türkiye'nin iade talebiyle Bulgaristan'dan alındı. İstanbul'a getirilen Levent Göktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki soruşturma süreci nasıl gelişti? İşte tüm detaylar…