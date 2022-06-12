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Hablemitoğlu suikastında FETÖ izi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2022 15:24
Hablemitoğlu, 1999'da katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün örgütsel yapısı, FETÖ üyelerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve devlet sızma yöntemleriyle ilgili önemli tespitlerde bulunuyordu. Ankara'da 20 yıl önce suikast sonucu öldü. Ankara'da 20 yıl önce öldürülen Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturmanın dosyası yeniden açıldı. Peki, bu soruşturmaya nasıl gelindi?
Hablemitoğlu suikastında FETÖ izi!
Hablemitoğlu suikastında FETÖ izi!
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