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Güvenlik zirvesi sonrası harekat mı? Irak ile ortak adımlar PKK ile mücadelede dönüm noktası olur mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 12:51
Türkiye terörle mücadelede Irak ile ortak hareket edecek. Nisan ayı sonlarına doğru Irak'a gitmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önce heyetler çalışmalarını tamamlayacak ve iki ülke terörü kaynağında bitirmek için ilk adımı atacak. Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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