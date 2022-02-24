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Güvenlik zirvesi sonrası açıklama: Rusya’nın saldırısı kabul edilemez

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Giriş: 24.02.2022 14:21
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki toplantı 2 saat sürdü. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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