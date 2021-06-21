21 Haziran 2021, Pazartesi
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Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de AK Parti ve HDP binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi! Kaos planı devrede
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında HDP ve AK Parti binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Başbuğ, "Türk milletinin hassas noktalarına dokunarak bir süreç işletmek istiyorlar. Kaos planları devrede" şeklinde konuştu.