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Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de AK Parti ve HDP binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi! Kaos planı devrede

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Giriş: 21.06.2021 09:25
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında HDP ve AK Parti binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Başbuğ, "Türk milletinin hassas noktalarına dokunarak bir süreç işletmek istiyorlar. Kaos planları devrede" şeklinde konuştu.
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