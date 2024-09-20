20 Eylül 2024, Cuma
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Güvenlik güçlerinin ayrılma parçası eğitimli köpek Maşa!
Ankara’da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı 2. gününde yoğun ilgi görüyor. Fuara yurt içi ve yurt dışından 72 firma katılım sağladı. Yerli ve milli silahların sergilendiği savunma fuarının nabzını tutan ekiplerimizden Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Güvenlik güçlerinin ayrılmaz parçası haline gelen eğitimli köpek Maşa terörle mücadelede önemli katkılar sağlıyor. İşte tüm ayrıntılar…