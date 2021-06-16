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Güvenlik güçleri terör avına çıktı!

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Giriş: 16.06.2021 13:32
Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girecek şekilde 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan İlkbahar-Yaz operasyonları 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları (GK) yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9.630 operasyonun icra edilmesi planlandı. Bu operasyonların bugüne kadar yüzde 39'u 3.801'i icra edildi.

48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 Mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp. ve 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İlkbahar-yaz operasyonları 1 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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