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Güvenli liman Türkiye! İşte ilk 18 geminin gideceği ülkeler

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 10:35
Dünyanın gözünün çevrildiği tahıl koridoru trafiğinin kesintisiz işlemesi için Türkiye kritik bir rol daha üstlendi. Tahıl taşıyacak gemilerin kontrol ve denetimi için ikisi Karadeniz, biri Marmara Denizi'nde olmak üzere üç kontrol noktası oluşturuldu. Rastgele ya da ihbar üzerine gemiler limana çekilerek denetim yapılabilecek. En önemli nokta savaş halinde bulunan iki ülkenin yetkilileri İstanbul'da barış ve güven içinde çalışacak.

İLK 18 GEMİNİN GİDECEĞİ ÜLKELER

4 ÇİN

2 TÜRKİYE

2 İTALYA

2 İRAN

2 GÜNEY KORE

2 İSPANYA

1 LÜBNAN

1 CEZAYİR

1 HOLLANDA

1 MISIR

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