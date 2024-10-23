Güven araştırmasında çarpıcı sonuçlar!

Bir araştırma şirketi Türk halkının güven sıralamasını açıkladı. Araştırmaya göre kadınlar en çok babalarına, erkekler ise eşlerine güveniyor. Peki gerçekten durum böyle mi? Ekiplerimiz sokağa çıktı ve sordu. İşte yanıtlar…

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