Gürsel Tokmakoğlu Ermenistan’ın çaresizliğini ve alçak oyununu A Haber’de gözler önüne serdi

Ermenistan’ın gece saatlerinde düzenlediği kalleş saldırı sonrası 13 kişinin hayatını kaybettiği 40’tan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev alçak saldırı sonrası yaptığı açıklamada saldırıya savaş meydanında cevap vereceklerini belirtirken Fuzuli’nin işgalden kurtarıldığını belirti. Aliyev’in açıklamalardan sonra eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber yayınında, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev müjde verdi aslında. Fuzuli’nin olduğu nokta alınmamıştı. Bu nokta tamamen alındı ve özgürleştirildi. Aliyev bunun müjdesini verdi.” dedi. Gürsel Tokmakoğlu harita önünde Ermenistan’ın kalleş yüzünü gösterdi. “Siviller neden vuruluyor?” sorusuna Tokmakoğlu, “Ermenistan cepheyi yaymak istiyor. ‘Diğer alanlarda olsun ve buraya Rusya müdahale etsin.’ diye kafalarında bir plan var ama Ermenistan ordusunun yapabileceği bir şey yok. Elinde sadece arka bölgelerde attığı füzelerle caydırmak için psikolojiyi bozmak için bir harekat yapıyor ama bunun bir anlamı yok. Cephe hattı boyunca Ermenistan’ın çok kaybı var. Ermenistan bölgelerinde atış yapıyor. Oraya Azerbaycan’ın bir harekatı söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.