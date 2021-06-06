Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de Mahmur operasyonunu değerlendirdi! Mahmur PKK için neden önemli?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, A Haber'e konuk olan Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur Bölgesi'nin ve Bozkır'ın örgüt için önemli olduğunu söyledi. Tokmakoğlu ayrıca bu operasyon ile terör örgütünün kafasını kaldıramayacağını aktardı.