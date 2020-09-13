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Gürsel Tekin'den CHP zihniyeti itirafı: Biz bu işi beceremiyoruz

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Giriş: 13.09.2020 13:39
CHP'li Gürsel Tekin, Halk TV'de "CHP'ye üye olmak isteyen genç 3 ilçe başkanlığımızı aradı 'Hendek gösterdiler' " dedi. CHP'li Gürsel Tekin, aynı gencin 'rakip parti' olarak tanımladığı partiyi aradığında görüdüğü insanca örnek muameleyi ise olması gereken olarak tanımladı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayına çıkan CHP'li Gürsel Tekin parti yönetimi ve teşkilatlarına eleştirilerde bulundu. AK Parti'nin insani ilişkilerde kendilerinden çok önde olduğunu adeta itiraf eden Gürsel Tekin üye yaparken bile arada büyük bir fark olduğunu söyledi ve CHP'nin yaklaşımının değişmesi gerektiğini belirtti.

BİR TEST YAPTIK!
Bir deneme yaptıklarını aktaran Tekin "Bir deney yapalım dedik, 21 yaşında genç bir arkadaşımız 3 ilçe başkanlığımızı aradı. Üye olmak istiyorum dedi. Hendek gösterdiler. Rakibimizi de arattık. Çok farklı. Değişim, değişim, değişim lazım" şeklinde konuştu.

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