Gurbetçilerden moral desteği! A Haber aracılığıyla depremzedelere Avrupa'dan seslendiler

Türkiye'deki depremler sonrası Avrupa'daki Türkler de seferber oldu. Bir yandan insani yardımlar toplayan Türkler diğer yandan da depremzedelere moral desteğinde bulundu. A Haber muhabirlerine konuşan gurbetçiler, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu, yaralarını kısa sürede saracağını vurguladı.

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