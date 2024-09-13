Güran ailesinden ağız birliği! Salim Güran tüm aileyi tembihlemiş...

Soruşturma kapsamında serbest braıkılan komşu Azize Kaya'nın ifadesi dikkat çekti. Azize Kaya "Narin bulunmadan birkaç gün önce Ali Rıza amcam, tüm aileyi toplayıp "Narin'e ne olduğunu hep birlikte konuşalım" dedi" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ise ailenin ağız birliği yaptığına dikkat çekerek "Bir aile meclisi toplanmış, kenetlenmişler ve bilgi vermiyorlar. Bir şeyler biliyorlar. Burada belli ki bazı kararlar alınmış." dedi.

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