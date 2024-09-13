13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Güran ailesinden ağız birliği! Salim Güran tüm aileyi tembihlemiş...

Güran ailesinden ağız birliği! Salim Güran tüm aileyi tembihlemiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 01:53
Soruşturma kapsamında serbest braıkılan komşu Azize Kaya'nın ifadesi dikkat çekti. Azize Kaya "Narin bulunmadan birkaç gün önce Ali Rıza amcam, tüm aileyi toplayıp "Narin'e ne olduğunu hep birlikte konuşalım" dedi" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ise ailenin ağız birliği yaptığına dikkat çekerek "Bir aile meclisi toplanmış, kenetlenmişler ve bilgi vermiyorlar. Bir şeyler biliyorlar. Burada belli ki bazı kararlar alınmış." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Salim Güran tüm aileyi tembihlemiş...
Salim Güran tüm aileyi tembihlemiş...
Amca Kurtuluş Güran’ın ifadesi A Haber’de!
Amca Kurtuluş Güran'ın ifadesi A Haber'de!
Kuzen Melike Güran’ın ifadesi A Haber’de!
Kuzen Melike Güran'ın ifadesi A Haber'de!
Narin’in kuzeni Muhammet Kaya’nın ifadesi!
Narin'in kuzeni Muhammet Kaya'nın ifadesi!
İşte kuzen Birsen Güran’ın ifadesi!
İşte kuzen Birsen Güran'ın ifadesi!
A Haber baba Arif Güran’ın ifadesine ulaştı!
A Haber baba Arif Güran'ın ifadesine ulaştı!
Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!
Narin cinayeti: Mahkemeye sevk edilen 9 kişi görüntülendi!
Tutuklama istenen ağabeyin ifadesi A Haber’de!
Tutuklama istenen ağabeyin ifadesi A Haber’de!
Narin’in annesinin ifadesi A Haber’de! Amca Salim Güran ile...
Narin'in annesinin ifadesi A Haber'de! Amca Salim Güran ile...
Narin cinayetinde çapraz sorgu nasıl yapılıyor?
Narin cinayetinde "çapraz sorgu" nasıl yapılıyor?
Narin cinayetinde 22 şüpheli adliyede!
Narin cinayetinde 22 şüpheli adliyede!
İsrail işgaline karşı BM ve tüm dünyanın sesi çıkmalı
"İsrail işgaline karşı BM ve tüm dünyanın sesi çıkmalı"
Daha Fazla Video Göster