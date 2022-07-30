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Güngören bombacısı Suriye'de öldürüldü! Hain saldırının 14. yılı

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 11:27
Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki ayrı patlamada biri hamile kadın 18 kişi ölmüş, 154 kişi yaralanmıştı. Saldırının üzerinden 14 yıl geçti. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu saldırının gerçekleştiği noktada detayları aktardı.
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