30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Güngören bombacısı Suriye'de öldürüldü! Hain saldırının 14. yılı
Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki ayrı patlamada biri hamile kadın 18 kişi ölmüş, 154 kişi yaralanmıştı. Saldırının üzerinden 14 yıl geçti. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu saldırının gerçekleştiği noktada detayları aktardı.