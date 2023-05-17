Güneysu'da Başkan Erdoğan'a rekor oy

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı ilçelerden biri de Rize'nin Güneysu ilçesi oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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