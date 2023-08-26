26 Ağustos 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Güney Kıbrıs’ta İslam'a yönelik alçakça saldırı! Camiye molotofkokteyli attılar! Rum yetkililere çağrı: Gerekeni yapın!
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol kentinde bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne molotofkokteyli ile alçakça bir saldırı düzenlendi. Tarihî caminin kapısı ve duvarı zarar görürken caminin duvarına “Immigrants, Islam not welcome (Göçmenler ve İslam hoş karşılanmıyor) yazıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan haince gerçekleştirilen olaya yönelik sert tepki gösterdi.