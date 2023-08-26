Güney Kıbrıs’ta İslam'a yönelik alçakça saldırı! Camiye molotofkokteyli attılar! Rum yetkililere çağrı: Gerekeni yapın!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol kentinde bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne molotofkokteyli ile alçakça bir saldırı düzenlendi. Tarihî caminin kapısı ve duvarı zarar görürken caminin duvarına “Immigrants, Islam not welcome (Göçmenler ve İslam hoş karşılanmıyor) yazıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan haince gerçekleştirilen olaya yönelik sert tepki gösterdi.