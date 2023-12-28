Güney Amerika'da göçmen krizi büyüyor! Yeni göçmen konvoyu Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için yola çıktı

Guatemala ve Meksika üzerinden yola çıkan binlerce göçmen, daha iyi bir hayat umuduyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya çalışıyor. Aralarında 3 bini aşkın çocuk ve hamile kadının bulunduğu 10 bin kişilik yeni grup, Meksika'dan yola çıktı.

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