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Güney Amerika'da göçmen krizi büyüyor! Yeni göçmen konvoyu Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için yola çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 15:41
Guatemala ve Meksika üzerinden yola çıkan binlerce göçmen, daha iyi bir hayat umuduyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya çalışıyor. Aralarında 3 bini aşkın çocuk ve hamile kadının bulunduğu 10 bin kişilik yeni grup, Meksika'dan yola çıktı.
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