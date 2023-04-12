12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Güney Afrikalılar deprem bölgesinde! Yaralar hep beraber sarılıyor

Güney Afrikalılar deprem bölgesinde! Yaralar hep beraber sarılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2023 12:05
Güney Afrikalılar Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu. Güney Afrikalılar 500'den fazla çadır, 100'ün üzerinde jeneratör bağışladı. Detayları A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güney Afrikalılar deprem bölgesinde!
Güney Afrikalılar deprem bölgesinde!
5 yılda 6 milyon yeni istihdam müjdesi!
5 yılda 6 milyon yeni istihdam müjdesi!
Terörle kol kola Meclis’e mi?
Terörle kol kola Meclis'e mi?
Gençlere telefon müjdesinin detayları
Gençlere telefon müjdesinin detayları
CHP’de Sadullah Ergin krizi!
CHP’de Sadullah Ergin krizi!
AK Parti’den deprem bölgesine yeni yüzler
AK Parti’den deprem bölgesine yeni yüzler
Sosyal devrim gibi vaatler!
Sosyal devrim gibi vaatler!
Suç örgütü lideri yakalandı
Suç örgütü lideri yakalandı
CHP İzmir vekil adayları tartışmalara neden oldu
CHP İzmir vekil adayları tartışmalara neden oldu
Yüzen okul öğrencileri sınava hazırlanıyor!
Yüzen okul öğrencileri sınava hazırlanıyor!
Biçer’den HDPKK’ya net mesaj
Biçer’den HDPKK’ya net mesaj
CHP’den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz
CHP'den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz
Daha Fazla Video Göster