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Güney Afrika'daki son Osmanlı başkonsolosunun naaşı 'asıl' mezarına geri defnedildi

A Haber
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Giriş: 20.01.2022 11:50
Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp 1916'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı, 2011'de FETÖ'cüler tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmuştu. Türkiye'nin 4 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi. Son Osmanlı Başkonsolosunun naaşı 'asıl' mezarına geri defnedildi.
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