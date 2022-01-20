20 Ocak 2022, Perşembe
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Güney Afrika'daki son Osmanlı başkonsolosunun naaşı 'asıl' mezarına geri defnedildi
Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp 1916'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı, 2011'de FETÖ'cüler tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmuştu. Türkiye'nin 4 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi. Son Osmanlı Başkonsolosunun naaşı 'asıl' mezarına geri defnedildi.