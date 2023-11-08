08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Güney Afrika: UCM, Netanyahu için tutuklama emri çıkarmalı

Güney Afrika: UCM, Netanyahu için tutuklama emri çıkarmalı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2023 10:00
Güney Afrika'da hükümet, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü acımasız katliama ilişkin bakanlar düzeyinde toplantı düzenledi. Soykırıma sessiz kalan uluslararası topluma sert tepki gösteren Dış İlişkiler Bakanı Pandor, “Netanyahu yargı önüne çıkarılmalı” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ezan yasağı! Camiyi sinagoga çevirdiler
Ezan yasağı! Camiyi sinagoga çevirdiler
Bir damla suyu bile çok gördü
Bir damla suyu bile çok gördü
’Harçlık’ dediği rakam şoke etti
'Harçlık' dediği rakam şoke etti
ABD’nin üslerine saldırı!
ABD’nin üslerine saldırı!
Netanyahu tutuklansın çağrısı
"Netanyahu tutuklansın" çağrısı
Bahis çetelerine Sibergöz Operasyonu!
Bahis çetelerine Sibergöz Operasyonu!
Gazze merkezine girdik yalanı! Propaganda savaşı
"Gazze merkezine girdik" yalanı! Propaganda savaşı
İsrail bombardımanı canlı yayında
İsrail bombardımanı canlı yayında
Nazilerin yaptığını Netanyahu yapıyor
Nazilerin yaptığını Netanyahu yapıyor
Gazzeli Ebu Cihad İsrail’e böyle seslendi!
Gazzeli Ebu Cihad İsrail’e böyle seslendi!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Emine Erdoğan’dan Gazze açıklaması
Emine Erdoğan'dan Gazze açıklaması
Daha Fazla Video Göster