Güneş aldanmayın! Ölümcül virüs korona sıcağa inat Afrika'da can almayı sürdürüyor |Video

Dünyada 3 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs Afrika kıtasında da yayılıyor. Havaların ısınması sıcaklıkların artmasıyla etsinin azalacağı iddia edilen ölümcü virüs hava sıcaklığının 30 derecelerde seyrettiği Somali'de can almaya devam ediyor. Somali'de yaşananları Mevlid Adan Hasan, A Haber canlı yayınında anlattı.

Dünyada 3 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs Afrika kıtasında da yayılıyor. Havaların ısınması sıcaklıkların artmasıyla etsinin azalacağı iddia edilen ölümcü virüs hava sıcaklığının 30 derecelerde seyrettiği Somali'de can almaya devam ediyor. Somali'de yaşananları Mevlid Adan Hasan, A Haber canlı yayınında anlattı.

Hasan, Somali'de bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybettiğini söyledi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da hava sıcaklığının 30 dereceleri görmesine rağmen salgının yayılması virüs gitmesi için Avrupa'da yaz sıcaklarını bekleyenlerin umudunu kırdı.