Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı

Antalya’nın Gündoğmuş ilçe merkezini tehdit eden alevler kontrol altına alındı. İlçenin ve soğutma çalışmasının devam ettiği alan havadan drone ile görüntülendi. Gündoğmuş'ta 29 Temmuz’da dağlık ve kayalık alanda başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen büyüyerek Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi'ni etkiledi. Her iki mahalledeki ve dağlık alandaki yangına 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaşınca 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. Kadın, yaşlılar ve çocuklar tedbir amaçlı tahliye edildi. Çok sayıda hava unsurunun müdahalesiyle alevler ilçe merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı.